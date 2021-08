Maltempo: Perturbazione dalla Germania dividerà Italia in due nel weekend

Il prossimo non sarà un weekend di sole e caldo. Secondo gli ultimi aggiornamenti de ilmeteo.it, il fine settimana sarà minacciato da un ulteriore impulso di aria fredda carico di rovesci e temporali pronti a colpire diverse regioni dell’Italia. La prima crisi dell’estate, giunta improvvisamente all’inizio di questa settimana, pare dunque prolungarsi ancora per alcuni giorni, mettendo a repentaglio l’ultimo weekend del mese di agosto. Venerdì 27 un fronte di aria fredda dalla Germania raggiungerà sl’Italia nel corso della giornata, soprattutto in serata: si attende un rapido peggioramento a iniziare da Nordest, in particolare da Veneto meridionale ed Emilia Romagna. In seguito rovesci e temporali si spingeranno verso la fascia adriatica del Centro (rischio di intenso maltempo sulle Marche) fino alle zone interne dell’Umbria, alla Toscana occidentale e a molti tratti del Nordovest. Sabato 28 sarà fresco e capriccioso per gran parte del Nord e del Centro, si alterneranno rovesci e temporali distribuiti tuttavia in forma non omogenea e in formazione a volte improvvisa. Al Sud il quadro meteorologico si manterrà più tranquillo anche se sarà solo questione di ore, in quanto tra il tardo pomeriggio e la serata, proprio mentre assisteremo ai primi segnali di miglioramento al Nord, e in seguito anche al Centro, il fronte temporalesco raggiungerà di gran carriera l’area del Gargano, per poi estendere la sua influenza al comparto tirrenico meridionale. Domenica 29 sarà caratterizzata dunque da un contesto meteo piuttosto turbolento per il Sud dove si alterneranno rovesci anche temporaleschi per gran parte della giornata, specie su Puglia, Appennini e zone ad essi adiacenti. Sul resto del Paese la situazione sarà più tranquilla anche se non mancheranno residue note d’instabilità sul Nordest e lungo il versante adriatico del Centro, specie tra Abruzzo e Molise. Attenzione anche alle temperature, soprattutto sabato, pronte a far registrare una nuova e decisa flessione, specie nelle aree maggiormente raggiunte dai fenomeni,dove i valori si porteranno di parecchi gradi sotto la media del periodo.