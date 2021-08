Incentivi, esauriti i fondi per macchine ibride ed elettriche

Triste notizia per chi pensava di cambiare la propria vettura con una più ecologica: non ci sono più fondi per gli incentivi all’acquisto di macchine con emissioni di CO2 comprese tra zero e 60 g/km (ossia vetture elettriche e ibride plug-in).

Restano invece in piedi gli incentivi più “basici”, quelli per l’acquisto di vetture ibride (non plug-in) e benzina e gasolio nella classi più ecologiche. Qui i fondi ancora a disposizione sono 144 milioni.

Le scelte del governo Draghi: rinnovare o no il bonus?

Il bonus per l’acquisto macchine elettriche e ibride plug-in era una misura del governo Conte, introdotta a fine 2018 per un periodo sperimentale di 3 anni (scadenza 31 dicembre 2021). Un capitolo su cui erano stati stanziati 116 milioni di euro. Ora bisognerà capire se il governo Draghi sceglierà o meno di rifinanziare il bonus e con quali modalità.

Anche se l’attuale tendenza ecologista vorrebbe una prosecuzione degli incentivi, il mercato suggerirebbe una risposta contraria. In questi 3 anni infatti, la quota di mercato di elettriche e ibride plug-in ha superato quota 10%, contro lo 0,52% del 2018. Inoltre l’offerta di modelli si è molto ampliata, con l’introduzione di vetture ecologiche anche nelle fasce più economiche. Ciò suggerirebbe quindi che l’incentivo ha funzionato ed ora non ce n’è più bisogno.

Vetture ibride plug-in

D’altro canto, la spinta per l’elettrificazione continua ad essere molto forte. L’Italia in questo senso è un passo indietro, ma sta cercando di recuperare. Uno dei passi più importanti sarà certamente la conversione dell’impianto di Termoli, in Molise, nella nuova gigafactory in cui il gruppo Stellantis produrrà le batterie per le sue vetture.

Qualcosa di più certo sul bonus si saprà certamente con la legge di bilancio 2022.

