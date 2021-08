Covid 28 agosto, in lieve calo i nuovi casi. Tasso di positività resta alto

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 1139 nuovi casi di coronavirus. 19 le vittime da registrare (i decessi dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 6 il 27 agosto. 9 il 26 agosto. 2 il 25 agosto. 1 il 23 agosto. 23/08/21. 1 il 17 luglio. 716 i guariti. Confronta i dati con il Bollettino di ieri.

20116 i tamponi effettuati, il tasso di positività scende al 5,66% (ieri era al 7,44%).

In ospedale restano ricoverati 902 pazienti, 104 (ieri erano 103) dei quali in terapia intensiva.

Sicilia Zona gialla già da lunedì. Vediamo cosa cambia.

Le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto e a ristorante ci sarà un limite di quattro persone al tavolo.

Spostamenti. Per gli spostamenti non cambia niente, nemmeno per il ritorno a scuola (eccetto se in alcune zone vi fossero focolai)…

Proseguiranno fino a martedì 14 Settembre gli open days, l’iniziativa voluta dalla Regione Siciliana per incentivare la campagna di vaccinazione contro il Covid 19. La decisione di implementare ulteriormente l’attività è stata presa dall’assessorato alla Salute, in considerazione dell’aumento di positivi al virus.

La situazione in Italia. Sono 6860 i nuovi contagi. 54 le persone decedute in un giorno. Il tasso di positività scende al 2,3% (ieri era al 2,9%).