“Stiamo lavorando per valutare la possibilità di fare test salivari agli studenti che rientrano a scuola per una riapertura in sicurezza dell’anno scolastico“.

Così l’assessore regionale abruzzese alla Istruzione Pietro Quaresimale sulle misure anti-Covid cui la Regione sta pensando, in vista del nuovo anno scolastico che in Abruzzo ripartirà il prossimo 13 settembre (fonte: Ansa).