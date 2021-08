Covid 29 agosto, continuano a crescere i casi giornalieri in Sicilia, da domani “Zona Gialla”

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 1.369 nuovi casi di coronavirus. 10 le vittime da registrare, 864 i guariti. Confronta i dati con il Bollettino di ieri.

13506 i tamponi effettuati, il tasso di positività sale al 10,1% (ieri era al 5,66%).

In ospedale restano ricoverati 914 pazienti, 108 (ieri erano 104) dei quali in terapia intensiva.

Sicilia Zona gialla già da lunedì. Vediamo cosa cambia.

Le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto e a ristorante ci sarà un limite di quattro persone al tavolo.

Spostamenti. Per gli spostamenti non cambia niente, nemmeno per il ritorno a scuola (eccetto se in alcune zone vi fossero focolai)…

Leggi l’articolo completo

Leggi anche: VACCINI – IN SICILIA OPEN DAYS FINO AL 14 SETTEMBRE

Proseguiranno fino a martedì 14 Settembre gli open days, l’iniziativa voluta dalla Regione Siciliana per incentivare la campagna di vaccinazione contro il Covid 19. La decisione di implementare ulteriormente l’attività è stata presa dall’assessorato alla Salute, in considerazione dell’aumento di positivi al virus.

La situazione in Italia. Sono 5959 i nuovi contagi. 37 le persone decedute in un giorno. Il tasso di positività sale al 2,7% (ieri era al 2,3%).