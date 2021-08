Giovane alpinista milanese muore precipitando dalla Presanella

F.M., 32 anni di Milano, è morto dopo essere precipitato mentre stava percorrendo la cresta che da Cima Presena porta al Passo dei Segni, nel gruppo della Presanella (Trentino), a una quota di circa 2.900 metri. Il corpo senza vita dell’uomo è stato recuperato dopo 13 ore di ricerche. Il 32enne era in compagnia di un familiare quando è scivolato ed è precipitato per più di 100 metri lungo un canale caratterizzato da salti di roccia. A lanciare l’allarme ai Carabinieri è stato proprio il familiare, ma per giovane alpinista milanese ormai non c’era più nulla da fare. La salma è stata trasportata a bordo dell’elicottero fino a Vermiglio.