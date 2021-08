Inserimento lavorativo temporaneo. Sono 7 i posti disponibili a Vittorio Veneto. Quando presentare la domanda

31.8.2021 – Inserimento lavorativo temporaneo. Sono Sette i posti disponibili a Vittorio Veneto. La domanda va presentata entro il 6 settembre.

Il Comune di Vittorio Veneto partecipa al progetto «Rete di Comuni per una cittadinanza attiva», finanziato dalla Regione Veneto ai sensi della DGR 16/2021 e finalizzato ad attivare lavori di pubblica utilità per l’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti disoccupati.



Si tratta, come spiega l’assessore Antonella Caldart di «un’ottima e reale opportunità per rendersi e sentirsi utili alla Comunità, vedendosi riconoscere il giusto compenso. Un modo per rimettersi in gioco valorizzando le proprie competenze».

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la cooperativa sociale «Insieme Si Può», consentirà di impiegare persone disoccupate attraverso un percorso di orientamento e accompagnamento al lavoro, affiancato ad un’esperienza di impiego di pubblica utilità – di carattere straordinario e temporaneo – presso i servizi di competenza comunale. Il tutto grazie ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 6 mesi a 20 ore settimanali.

Per il Comune di Vittorio Veneto sono disponibili n. 7 posti così distribuiti: 4 per lo S Sviluppo del verde e abbellimento urbano e rurale; 1 per il servizio in ambito sociale e 2 per Recupero arretrati tecnico-amministrativi e digitalizzazione.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per le 12.30 del 06 settembre 2021.

L’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0438/569311) è a disposizione per qualsiasi chiarimento e per un supporto nella presentazione delle candidature.