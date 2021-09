Dolo, presentazione domande danni maltempo 2018 e 2019

Danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche veriticatesi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e nei giorni vicini al 12 novembre 2019: i cittadini di Dolo che hanno subito danni ai propri beni mobili registrati possono presentare domanda

1.9.2021 – La Regione Veneto, con apposito Decreto della Giunta regionale del Veneto, ha dichiarato lo stato di crisi per le avversità atmosferiche accadute dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e nei giorni vicini al 12 novembre 2019 e ha previsto la destinazione di somme regionali per il ristoro dei danni.

L’Ufficio Ambiente del Comune di Dolo con due avvisi del 27 agosto segnala la possibilità ai cittadini di Dolo di presentare tramite il Comune di Dolo domanda di contributo.

L’apposito modulo, debitamente compilato, dovrà pervenire nei termini sotto indicati alL’Ufficio Protocollo del Comune di Dolo in via B. Cairoli n. 39, negli orari di apertura al pubblico o a mezzo pec protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it

– avviso del 27 agosto 2021 prot. n. 22827 per danni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018- domandaTermine di presentazione del modulo: ore 12.00 di venerdì 12 novembre 2021

– avviso del 27 agosto 2021 prot. n. 22820 per danni accaduti nei giorni vicini al 12 novembre 2019

– domandaTermine di presentazione del modulo: ore 12.00 di venerdì 24 settembre 2021