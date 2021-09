Covid in provincia: contagi in calo, ma altri 4 morti. Focolaio in una Rsa di Ragusa

Leggero calo del numero dei positivi in provincia di Ragusa, ma purtroppo si segnalano altri 4 decessi: un uomo di 86 di Comiso, un uomo di 80 anni di Pozzallo, una donna di 92 anni di Vittoria, una donna di 90 anni, anche lei di Vittoria.

In totale nel Ragusano ci sono 2.427 positivi: 2.317 in isolamento domiciliare, 92 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 13 in una Rsa di Ragusa e 5 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla.

Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 42 Acate, 55 Chiaramonte Gulfi, 388 Comiso, 3 Giarratana, 55 Ispica, 179 Modica, 1 Monterosso, 79 Pozzallo, 309 Ragusa, 45 Santa Croce Camerina, 85 Scicli, 1.096 Vittoria.

Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sul Coronavirus in Sicilia, nella settimana 25-31 agosto, si evidenzia una lieve diminuzione dei nuovi casi (-2,1%) rispetto alla settimana precedente, ma i ricoveri sono sopra soglia. Male le vaccinazioni nelle fasce di età più alte: la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 57% (media Italia 63,9%) a cui aggiungere un ulteriore 7,8% (media Italia 8%) solo con prima dose. La popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 18,6% (media Italia 12,2%)·