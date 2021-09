Vittorio Veneto: domenica 12 settembre ritrovo e Santa Messa alla festa della Madonna del Landro del Collon

2.9.2021 – Giunta alla sesta edizione, la Festa della Madonna del Landro del Collón si svolgerà domenica 12 settembre. Grazie all’iniziativa di Giovanni Carraro con il supporto delle associazioni Val Lapisina Iniziative, ASD Pescatori liberi di Vittorio Veneto e del settimanale l’Azione, pellegrini e viandanti che amano i sentieri di montagna potranno ritrovarsi anche quest’anno alle pendici del Col Visentin per un momento di preghiera e di festa comunitaria.

Questo anfratto naturale, posto lungo il sentiero n. 985 “Troi de le Casere” che conduce a forcella Zoppei, è diventato un luogo di sosta davanti al tabernacolo in ferro battuto che ospita una Madonnina, opera dell’artista cadorino Francesco Piazza, donata nel 2016 da Carraro.

Il programma prevede il ritrovo alle 10, seguirà la celebrazione della santa messa alle 10.30, officiata da don Alessio Magoga, direttore dell’Azione, al termine della quale ci sarà un breve momento per il saluto delle autorità presenti. Si farà poi ritorno al Borgo Collón a Fais (dove è consigliato di lasciare l’auto) per un brindisi con rinfresco.

La partecipazione alla festa, organizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento del contagio da Covid19, prevede la prenotazione obbligatoria (email prealpivenete@gmail.com); in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. “Nel giro di qualche anno – fanno presente gli organizzatori – la festa è divenuta un appuntamento consolidato per tanti amanti della montagna che salgono fino al Landro per un momento di sosta salutare. A tutti raccomandiamo il rispetto delle norme e l’uso di scarpe da montagna visto che la salita è abbastanza ripida”.