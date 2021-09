Bitonto: trentenne muore sul colpo, in una rissa al distributore di benzina

Siamo in Puglia, a Bitonto. Un trentenne era proprio là, nella città metropolitana di Bari, alle porte della cittadina: è rimasto coinvolto in una rissa presso un distributore di benzina, in una stazione di servizio. Un ventenne, che dopo i fatti si è consegnato ai Carabinieri, lo ha colpito nella notte tra sabato 4 e domenica 5 settembre sulla strada provinciale 231, che collega appunto Modugno e Bitonto.

Secondo una prima ricostruzione, la rissa sarebbe scoppiata intorno alle 3 di domenica: erano coinvolti due gruppi di giovani. Uno dei giovani sarebbe stato raggiunto da due pugni al volto: stordito, è caduto a terra. Poiché aveva battuto violentemente la testa nella caduta, ha perso la vita quasi immediatamente.

Sono intervenuti si sanitari del il 118, ma a nulla è valso. Ai Carabinieri, giunti in loco, sono state affidate le indagini per omicidio, coordinate dal pubblico ministero Ignazio Abbadessa. Si lavora sulla dinamica di quanto accaduto e si cerca il movente della rissa.

Si ascoltano i testimoni e si esaminano le registrazioni delle telecamere di sicurezza, montate presso la stazione di servizio, che recherebbero materiale rilevante.

Il ventenne presunto responsabile, giunto in caserma, è stato sottoposto a fermo, come indiziato. E’ già noto alle Forze dell’Ordine. Il reato contestato è di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi e attraverso l’uso di tecniche di combattimento, tali da ostacolare la privata difesa.