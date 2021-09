Incontro Giani e Anselmi 5 settembre alla Festa dell’unità itinerante di Venturina Terme

Alla Festa dell’unità itinerante di Venturina Terme se ne parla con Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e Gianni Anselmi, Consigliere regionale

Ultimo giorno domenica 5 settembre, con la Festa dell’Unità Itinerante nelle frazioni del comune di Campiglia Marittima dove alle 21.30 con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il consigliere regionale Gianni Anselmi si parlerà di Recovery Plan, la sfida post pandemica. L’incontro nell’ambito della festa organizzata dall’Unione comunale del Pd che si pone l’obiettivo di mettere la politica al centro sarà moderato dal giornalista della Nazione Luca Filippi. Chiusura dell’evento che porta all’attenzione la discussione sul piano nazionale di ricostruzione e resilienza e sul quadro della regione e della Val di Cornia nell’intercettare un’adeguata visione per la ripartenza, che sappia non solo superare i due anni di pandemia, ma sappia superare un lungo periodo di declino nel rappresentare una prospettiva di lungo termine per essere il luogo in cui, prima di tutto i giovani, possano riuscire a pensare il loro progetto di vita. Per quanto riguarda Campiglia sono 6 i progetti presentati nei mesi scorsi a concorrere ai finanziamenti del Recovery Fund, tutti calibrati sui capisaldi indicati dall’Unine Europea che si è posta l’importante finalità di offrire a ogni stato membro la chance di rinascita: il completamento del Parco archeominerario di San Silvestro, la realizzazione infrastrutturale di percorsi di mobilità leggera lungo le vie dell’acqua per collegare il territorio di Campiglia al mare, la riqualificazione del polo scolastico di Venturina Terme, il Bosco urbano di Venturina Terme, Coabitazione e contrasto alla solitudine, la delocalizzazione dello stabilimento di trasformazione del pomodoro Italian Food”.

Sempre domenica, nel Domenica 5 settembre alle 18:00 Dimostrazione di Karate con la Scuola ASD Kyu Do Kan del maestro Giorgio Ugrechelize cintura nera 8° Dan. Alle 19:30 Musica con Terraticanti. Alle 19.30 apertura del ristorante della festa con piatti di terra e di mare. CIRCOLO PD VENTURINA TERME – Comuni