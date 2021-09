Covid, dopo 9 settimane si allenta la stretta del virus in Sicilia

Si registrano i primi segnali di un rallentamento dell’infezione nell’Isola, la settimana che si appena conclusa ha – infatti – fatto registrare, dopo nove settimane consecutive di incrementi, i segni di un rallentamento della diffusione dell’infezione.

Si devono, registrare sia una diminuzione dei nuovi positivi sia un calo degli ingressi in terapia intensiva ma, anche dei ricoverati nei reparti ordinari. Le affermazioni arrivano direttamente dal responsabile dell’Ufficio statistica del Comune di Palermo, Girolamo D’Anneo che ha diffuso i dati.

Andando più nello specifico: nella settimana che si è appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono stati 8600, il 7,6% in meno rispetto alla settimana precedente, quando ancora si era registrato un incremento del 2,5%. Un calo si registra anche nel rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati; dal 7,3% al 6,6%. Il numero degli attuali positivi è pari a 28462, 1038 in più rispetto alla settimana precedente. Restano in isolamento domiciliare 27497 siciliani, 987 in più rispetto alla settimana prima.

I ricoverati sono 965, di cui 120 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente c’è un incremento di 51 unità ma, i pazienti che hanno avuto bisogno della terapia intensiva sono aumentati di 12.

Nella settimana appena terminata, infatti, si sono registrati 69 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 4,2% in meno rispetto ai 72 della settimana precedente). Cresce anche il numero dei guariti (247552) di 7431 unità rispetto ai sette giorni prima..

Interessante anche notare che la percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’87,6% (87,7% domenica scorsa) mentre il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 131 (contro le 95 persone della settimana precedente). La regione siciliana ha puntualizzato che a causa di alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana che si è appena conclusa è però pari a 95.

Il numero totale delle persone decedute è di 6445; il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,3%, dato uguale ai sette giorni precedenti.