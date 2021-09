Non accenna a placarsi l’escalation di incidenti mortali. Dopo quelli avvenute nelle scorse ore, ancora una tragedia sulle strade del Salento. A perdere la vita ancora un giovanissimo e ancora una volta la vittima era in sella ad un mezzo a due ruote. L’episodio è avvenuto nella notte alla periferia di Soleto e ha visto coinvolto un 38enne che è morto poco dopo il suo arrivo in Ospedale. Michele Flagello Pinto, questo il nome della vittima, originario della Campania, ma residente a Lecce, si trovava sulla zona industriale di Soleto a bordo del suo scooter.

Tragedia sulle strade del Salento, 38enne muore al Fazzi

La vicenda non ha visto coinvolti altri mezzi, ma soltanto lo scooter di grossa cilindrata della vittima. Il 38enne ha perso il controllo del suo mezzo in maniera improvvisa ed è andato a sbattere contro il guardrail. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad allertare i sanitari del 118 che, non appena arrivati, hanno trasportato l’uomo d’urgenza, con codice rosso, all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni, che erano già gravissime, si sono aggravate dopo l’arrivo in ospedale e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto dell’ennesima tragedia sulle strade del Salento sono intervenuti i Carabinieri che hanno svolto i rilievi dell’incidente.