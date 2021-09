“ Come Segreterie Fim-Fiom-Uilm siamo stati invitati a partecipare ad un Consiglio Comunale”

Come Segreterie Fim-Fiom-Uilm Martedì 14 Settembre siamo stati invitati a partecipare ad un Consiglio Comunale che si terrà alle 13 presso il Cinema Metropolitan sull’Industria.

A tale iniziativa ci hanno detto che parteciperà la Vice Ministro dello Sviluppo Economico Alessandra Todde ed i rappresentanti per le Aziende Jsw e Liberty.

Ogni occasione per il confronto è ben accetta e ci vedrà partecipare e dare il nostro contributo auspicando che possa essere data la parola anche alle Rsu che sono state legittimamente votate ed elette per rappresentare le migliaia di lavoratori coinvolti.

L’importante è che non si tratti né di passerelle, come ce ne sono state già troppe in questi anni, né di un’iniziativa fine a sé stessa che non avrà ulteriori sviluppi, perché questo non possiamo certamente permettercelo.

All’ultima riunione svoltasi in videoconferenza il 29 Luglio, la Vice Ministro si era impegnata ad aggiornare le parti sociali dopo l’incontro previsto per il 2 Agosto tra Invitalia e il Gruppo Jindal in merito ad un crono programma dettagliato che doveva portare ad un accordo ed all’ingresso dello Stato nel capitale sociale dello stabilimento Jsw di Piombino.

Da allora si è tenuto un nostro incontro con la Proprietà ma nessun’altra notizia è emersa dalla politica e dal Ministero.

Riteniamo che la sede istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico sia il luogo adibito a seguire la Vertenza e debba essere convocato al MiSe quanto prima un incontro ufficiale con la presenza delle Segreterie Nazionali Fim-Fiom-Uilm per dare seguito all’ultimo incontro ufficiale.

Quello di Martedì comunque può essere un importante momento di aggiornamento vista la presenza sia dei rappresentanti aziendali che del Vice Ministro.

Proprio per tutta la giornata di Martedì 14 è convocato un Consiglio di Fabbrica con tutte le Rsu Liberty Magona, Jsw Steel Italy, Piombino Logistics e Gsi.

Le Rsu e le Organizzazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm, approfittando della presenza a Piombino del Vice Ministro Alessandra Todde, le hanno scritto per invitarla in un qualsiasi momento della giornata del 14 Settembre presso la sede del Consiglio di Fabbrica, dedicando una parte del proprio tempo per aggiornare e confrontarsi con i titolari delle principali Vertenze del nostro Territorio, tra le più lunghe e complesse a livello Nazionale, così come in altre occasioni proprio la Vice Ministro ha ritenuto di fare presentandosi davanti ai cancelli delle aziende in crisi per parlare con i lavoratori. Lo riterremmo un atto da parte sua non solo di disponibilità ma di conferma di vera attenzione, da parte di un illustre rappresentante del Governo, nei confronti di tutti i Lavoratori e dei propri Rappresentanti Sindacali.

Come Fim-Fiom-Uilm in questi giorni abbiamo chiesto inoltre un incontro alla Regione Toscana per valutare, vista la disponibilità economica già confermata pochi giorni fa dall’Assessore Alessandra Nardini, la proroga di un ulteriore anno di cassa integrazione in deroga per aree di crisi industriale complessa, per la Piombino Logistics e per Jsw, così da mettere intanto in sicurezza tutti i lavoratori, in attesa del piano industriale, dell’ingresso di Invitalia e della partenza dei necessari investimenti.

Nell’ultimo incontro anche la Proprietà e la Direzione del Personale ci avevano confermato che si sarebbero attivate con la Regione e con il Ministero del Lavoro per arrivare rapidamente ad una conferma della proroga dell’ammortizzatore sociale che è in scadenza a fine Settembre per la Piombino Logistics e i primi di Gennaio per Jsw.

Anche su questi temi auspichiamo di avere delle conferme martedì prossimo ed invitiamo tutti i Lavoratori Jsw, Piombino Logistics, Gsi e Liberty che possono partecipare, ad essere presenti davanti al Metropolitan Martedì 14 Settembre dalle ore 12,30 affinchè sia chiaro a tutti che il LAVORO è la vera priorità ed emergenza di questo Paese e che Piombino non può fare a meno della siderurgia e delle proprie Industrie.