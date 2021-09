Riello, D’Incecco (Lega): “tempestivo e prezioso intervento di Quaresimale”

“La Regione Abruzzo, nella persona di Pietro Quaresimale, assessore con delega alle Politiche del Lavoro, è prontamente intervenuta nel convocare il tavolo regionale per mercoledì 15 settembre alle ore 12 e 30 presso la sede della Regione Abruzzo in via Passolanciano a Pescara alla presenza dell’azienda, dei sindacati e del sindaco di Cepagatti“, scrive Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

“Ringrazio il tempestivo intervento dell’assessore Quaresimale, che ha ben compreso quanto possano incidere altri licenziamenti nel comprensorio pescarese; certo del fatto che si terrà la barra dritta affinché la proprietà revochi la procedura di licenziamento e riconsideri la possibilità di continuare la produzione in terra abruzzese“, prosegue D’Incecco, “Inaccettabile che dai tre turni di lavoro si è passati ai licenziamenti e alla delocalizzazione, trasferendo tutto in altre sedi e in Polonia. Tutto ciò esclusivamente per ridurre il costo del lavoro e non per problemi di produzione“, conclude.