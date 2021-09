L’assessore al Turismo Paolo Foresio commenta i dati sul turismo in Puglia diffusi ieri dall’Osservatorio Regionale sul Turismo di Pugliapromozione: “Il trend turistico dei primi sette mesi del 2021 mette Lecce fra le mete preferite della Regione, quella che ha registrato l’incremento maggiore di arrivi da gennaio a giugno rispetto all’anno scorso e tenendosi dietro tutte le altre città pugliesi”.

Turismo in Puglia, le dichiarazioni dell’assessore Foresio

L’assessore Paolo Foresio continua a commentare i risultati sul turismo in Puglia che collocano Lecce ed il Salento tra le mete preferite: “Questi dati dell’Osservatorio regionale sul Turismo di Pugliapromozione confermano la grande attrattività della nostra città in una provincia e in una regione che hanno aumentato i flussi turistici addirittura rispetto al 2019, che era stato un anno record. Facciamo tesoro di questi risultati che ci spronano a fare ancora di più e meglio e programmiamo il presente e il futuro. Il lavoro da fare è certamente tanto, la base di partenza è decisamente buona. Serve superare uno dei tanti problemi di questa terra e di chi la abita, la volontà di collaborare, di mettersi tutti attorno ad un tavolo e ragionare per il bene collettivo, della comunità e non personale, in una parola superare l’individualismo che spesso distrugge le prospettive, le ambizioni, tarpando le ali”.