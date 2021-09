Crotone e Reggina non vanno oltre l’1-1: apprensione allo Scida per un tifoso amaranto

Sotto l’acquazzone dello stadio Scida di Crotone, gli Squali a gli amaranto della Reggina non sono andati oltre l’1 a 1.

Una partita che ha visto protagonista il maltempo quella giocata in Calabria e valida per la terza giornata del campionato di Serie B che non ha regalato tantissime emozioni dal punto di vista dello spettacolo, con le due squadre scese in campo con due umori diversi; il Crotone di Modesto bloccato ad 1 solo punto in classifica, fermato da Como e Cittadella nelle prime due giornate di campionato, dall’altro mister Aglietti e la sua Reggina a quota 4 punti dopo la vittoria contro la Ternana e il pareggio interno contro il Monza.

Calcio d’inizio affidato a Galabinov, schierato da Aglietti nel reparto offensivo insieme a Montalto, ai box per la Reggina Rivas, Ménez e Denis; scelte limitate per il tecnico ex Chievo.

Proprio dalla testa dell’attaccante bulgaro che il match, giocato a ritmi molto blandi per oltre 40′, si sblocca. Un calcio di punizione pennellato da Ricci al 43′ che Galagol insacca di testa alle spalle di Festa: una rete cercata e trovata per l’ex Spezia che va a segno per la seconda partita consecutiva, volando a quota due gol in tre partite con gli amaranto.

È nella seconda frazione di gioco che il Crotone scende in campo con maggiore motivazione rispetto agli avversari, chiusi nella propria metà campo e con un Benali protagonista assoluto. Proprio dal piede del calciatore libico che gli Squali trovano la rete del pareggio con un tiro da cineteca che spiazza Micai e conclude la partita sul risultato di 1 a 1.

VAR: Proteste in occasione di entrambe le reti, con Galabinov ritenuto in fuorigioco dalla difesa avversaria ma rete convalidata dall’arbitro Fabbri dopo il consulto con il Var. Tocco di mano segnalato dalla Reggina in occasione della rete di Benali, con il Var in azione che ha deciso di convalidare la rete, spiegando alla squadra reggina che il rimpallo sul braccio del calciatore pitagorico è avvenuto dopo una deviazione involontaria di un compagno.

Apprensione nella prima frazione di gioco che ha fermato il match per qualche minuto, con un tifoso amaranto scivolato giù dalla tribuna e trasportato d’urgenza in ospedale.