Si è trattato di una settimana importante sul versante della vertenza Liberty Magona con risvolti positivi, seppure sia fondamentale mantenere la massima prudenza e tenere alta l’attenzione che tutti gli impegni assunti vengano rispettati.

Nel Consiglio Comunale tenutosi lo scorso Martedì, la Vice Ministro Alessandra Todde ha garantito che il Governo è pronto a supportare il rilancio della Liberty Magona e per fare ciò è utilizzabile l’Articolo 37 del Decreto Sostegni che ha proprio l’obiettivo di “sostenere la ripresa e la continuità dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale”.

La Vice Ministro ha infatti confermato che tramite il Fondo gestito da Invitalia sono pronti a concedere finanziamenti agevolati, a fronte di un piano di investimenti, che risponderebbero alle necessità dell’azienda così come da loro stessi richiesto anche sul palco del Metropolitan.

Come Uilm riteniamo sia necessario un intervento anche del Presidente Eugenio Giani che come Regione Toscana ha dato la propria disponibilità ad individuare soluzioni idonee al rilancio ed alla ripartenza dell’azienda che, al momento, si trova in difficoltà finanziarie a seguito del fallimento della banca Greensill su cui si poggiava il Gruppo Liberty.

In questi giorni i Coordinatori Rsu hanno incontrato l’A.d. ed attuale Direttore dello stabilimento ad interim Renaud Moretti, che ha fatto un resoconto delle situazione, anche per quanto riguardo il riavvio di tutti gli impianti, ed inoltre ha nominato l’attuale Direttore del Personale Lino Iallorenzi come Coordinatore dello stabilimento, indicandolo come la figura di riferimento nel Territorio per il Gruppo Liberty.

Un’altra notizia che abbiamo appreso e certamente, pur prendendola sempre con la cautela necessaria, ci fa dare un giudizio positivo, è l’avvenuta acquisizione di un nuovo importante cliente che garantirà un’attività con volumi sostanziosi per i vari reparti dello stabilimento ed in particolare per la verniciatura.

Abbiamo sempre dichiarato che la Magona ha grandi capacità e potenzialità e riteniamo che sia determinante per il futuro, in una fase di ripartenza del settore dell’acciaio, aggredire nuovi mercati per ampliare il pacchetto clienti.

Il lavoro svolto in questi ultimi mesi, che ha visto l’arrivo del semi-prodotto principalmente dallo stabilimento Liberty di Galati ma anche da altri fornitori, sta permettendo la ripartenza di tutti gli impianti e giudichiamo decisamente positiva la notizia della chiusura anticipata della Cassa Integrazione che di fatto viene interrotta già dal prossimo Lunedì.

Per il Coordinatore Uilm Claudio Bartolommei : “Riteniamo che con il supporto del Governo, della Regione Toscana e l’impegno della Proprietà, ci siano buoni presupposti per il futuro dello stabilimento. Adesso sarà necessario continuare ad essere vigili, come oramai siamo abituati a fare con le Multinazionali. Il nostri obiettivi primari rimangono rilanciare la fabbrica e stabilizzare quanto prima gli oltre 100 giovani che rappresentano il vero futuro non solo della Liberty Magona ma dell’intera città.”