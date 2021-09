Covid, oggi a Messina quattro decessi. Diminuiscono i ricoveri

Sono quattro i decessi per Covid comunicati oggi e avvenuti al Policlinico e al Papardo. Nel nosocomio universitario sono morti una donna di Messina di 70 anni ed un uomo di Nizza di Sicilia di 68 anni, entrambi non vaccinati. Al Papardo, i decessi riguardano una donna di 73 anni ed un uomo di 64 anni.

Sul fronte ricoveri, invece, si segnala una diminuzione in provincia di Messina. Al Policlinico sono 53 (di cui 10 in rianimazione), al Papardo 22 (di cui 6 in Rianimazione), al Cutroni Zodda di Barcellona 16 e all’Irccs Piemonte 7 per un totale di 98.