Coronavirus in Abruzzo, 19 settembre: 61 nuovi casi

Coronavirus in Abruzzo. Si riscontrano 61 nuovi casi di positività (di età compresa tra 3 e 91 anni). Si rileva, con rammarico, un 1 decesso.

Sono stati eseguiti 2.393 tamponi molecolari e 6.197 test antigenici.

I guariti sono 76.020 (invariato rispetto a ieri) dall’inizio della pandemia. In 2.121 sono attualmente positivi (+60), sono 78 i ricoverati in area medica (+2); in 6 si trovano in terapia intensiva (invariato). 2037 persone sono in isolamento domiciliare (+58).

Si comunicano +27 contagi a L’Aquila e provincia, +12 a Chieti e provincia, +2 a Pescara e provincia, +20 a Teramo e provincia.