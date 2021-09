Dolo, lavori in queste strade, istituiti i sensi unici

Istituzione temporanea di un senso unico di marcia lungo via Cairoli, sul tratto di strada compreso tra la S.R. n. 11 (via Matteotti/via Mazzini) e la via Arino, con accesso consentito dalla S.R. n. 11



20.9.2021 – Dolo. I lavori di asfaltatura conseguenti alla riqualificazione di Piazza del grano impongono, nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 settembre – solo nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 16 – un temporaneo blocco della circolazione in entrambe le direzioni di marcia lungo la via Cairoli, nel tratto compreso fra l’incrocio con le vie Matteotti/Mazzini e via Arino.



In sostanza: per due giorni (mercoledì e giovedì) e solo tra le 9 e le 16, le auto provenienti da Cazzago avranno obbligo di svolta a destra su via Arino o via Vittorio Veneto; le auto provenienti da via Arino avranno invece obbligo di svolta a sinistra verso Cazzago.



Con ordinanza è infatti stato istituito ‘l’obbligo di svolta a sinistra ai veicoli provenienti lungo la direttrice ovest/est di Via Arino, in transito sull’intersezione tra l’anzidetta Via Arino e Via Cairoli e l’obbligo di svolta a destra ai veicoli provenienti lungo la direttrice nord/sud di Via Cairoli, in transito sull’intersezione tra l’anzidetta Via Cairoli e Via Arino’.