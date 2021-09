Rapine dopo la fuga dalla comunità, arrestati nelle marche due salentini

Dopo quelle che hanno caratterizzato la scorsa settimana nel leccese, questa volta parliamo di alcune rapine dopo la fuga dalla comunità realizzate da due salentini. Risale al 15 settembre scorso, infatti, la fuga dalla Comunità Arcobaleno dove erano rinchiusi, da parte dei due 35enni salentini ora arrestati. Dopo la fuga i due si sono resi protagonisti di alcune rapine tra il Salento e le Marche. Il primo furto è stato messo a segno all’Eurospin di Campi Salentina tra mercoledì e giovedì, dove i due erano fuggiti con un bottino di circa 800 euro.

Rapine dopo la fuga dalla comunità, tutti i tentativi

Le rapine dopo la fuga continuano con un altro furto in provincia di Macerata. Ed è qui che i due sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri. Prima della rapina all’Eurospin, in realtà, i due avrebbero anche assaltato e rapinato due automobilisti a Caprarica e poi messo a segno un furto ad un ristorante di San Donato di Lecce. Gli ultimi due tentativi sono arrivati nelle Marche. Prima la rapina in un bar, terrorizzando con un coltello la cassiera e poi l’ultimo tentativo, andato male, in un tabaccaio di Montecosaro, dove il proprietario li ha fatti desistere armato di un bastone. Da lì l’arresto per i due 35enni salentini.