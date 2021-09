Noale, la proposta: «Se ami un libro affidalo al bookcrossing»

E’ la moda del «bookcrossing»: dal Kansas fino alla Rocca di Noale, c’è chi “abbandona” libri affinché siano letti e scambiati

21.9.2021 – Il bookcrossing nasce nell’aprile 2001 grazie a un 36ennne di Kansas City, Ron Hornbaker, e da allora oltre 30 mila persone in tutto il mondo hanno già trovato la sua idea tanto geniale e romantica da partecipare per puro amore della letteratura.

Questa l’idea di base: “Se ami un libro, lascialo libero. Non costringerlo negli spazi soffocanti di uno scaffale: leggilo, e poi abbandonalo su una panchina, in spiaggia, alla fermata del bus. Il mondo può diventare la libreria più bella del mondo, a costo zero”.

Ci spiega l’Assessore alla Cultura della Città di Noale, Annamaria Tosatto come “in occasione dell’iniziativa regionale “Il Veneto legge”, venerdì 24 settembre, i Volontari del Servizio Civile di Noale, Aurora, Chiara e Lorenzo, hanno preparato un’iniziativa speciale. Abbandoneranno libri sulle panchine della Rocca di Noale. Hanno stampato dal sito internazionale Bookcrossing.com una speciale targhetta (un libro con gambe in movimento), che viene lasciata tra le pagine del libro da abbandonare. «Buongiorno — si legge, leggimi e abbandonami ancora! Chi trova il volume capisce così che il libro non è stato dimenticato, ma lasciato volutamente in un posto pubblico affinché qualcun altro possa godere del piacere di leggere quel libro.

Un’iniziativa che segue la bicibike presente a Briana dalle 9 alle 11, la bancarella del libro di Piazza XX Settembre dalle 9 alle 12, e che anticipa anche una bella novità. Grazie alla collaborazione di un Cittadino che l’ha realizzata proprio pensando di donarla alla Biblioteca comunale di Noale, una splendida “Mini Casetta dei Libri” verrà posizionata nei Giardini Beggio, un nuovo luogo dove prendere e lasciare libri. Se la catena del donare e del prendere non viene interrotta, i libri potranno trovare sempre nuovi lettori, scopo dell’iniziativa”.

Alle 18.00 a Noale, in Piazzetta Dal Maistro” altro evento dedicato ai libri, la presentazione del Libro “Dimmi che mi hai voluto” di Alice Franceschini, un romanzo tratto da storie vere di donne maltrattate, evento in collaborazione di Circolo Auser Dal Maistro Noale e Centro Sonia Antiviolenza, e sabato 25 alle 16 con la rassegna di autori emergenti promossa in collaborazione con Libreria Ribelle Noale.