Musile – San Donà, domenica 26 settembre il campionato regionale di canoa – maratona

ORGANIZZA IL CANOA CLUB SAN DONA’. PARTENZA E ARRIVO NEL TRATTO DI PIAVE ANTISTANTE LA NUOVA AREA GOLENALE DI MUSILE

23.9.2021 – A coronamento di una stagione agonistica che ha portato gli atleti bianco celesti ad ottimi risultati agonistici, domenica 26 settembre il tratto di Piave che separa Musile da San Donà sarà teatro del Campionato regionale di canoa – maratona, organizzato dal Canoa Club San Donà.

Prevista la partecipazione di atleti da Veneto e Friuli Venezia Giulia. La linea di partenza e di arrivo delle gare sarà fissata all’altezza della nuova golena di Musile di Piave, nella quale si svolgeranno tutte le operazioni di gara: dall’accredito delle società alle premiazioni, ed anche l’imbarco atleti attraverso il nuovo pontile realizzato dal Consorzio BIM Basso Piave.

Il tracciato di regata estenderà su 4000 metri di fiume con giri di boa fissati (a sud) all’altezza del Taglio del Piave e (a nord) all’altezza del ponte della ferrovia con percorrenza in senso antiorario. Le gare si svolgeranno tra ore 9.30 e le 12.30 circa con inizio dalla categoria Senior (24-34 anni) sui 20 km o 5 giri del percorso, a seguire la categoria Junior (17-18 anni) sui 16 km, poi i Ragazzi (15-16 anni) sulla lunghezza dei 12 km, i Master (35-70 anni) sui 12 km. Seguiranno infine le categorie giovanili con Cadetti e Allievi (dai 10 ai 14 anni) sui 2000 metri e gli Esordienti (9 anni) sulla distanza dei 200 metri.

Il pubblico potrà assistere alla gara posizionandosi sulla golena di Musile di Piave ma sul lato sinistro del campo di regata, in quanto l’area destra verrà riservata a società e atleti; altri punti per seguire bene la competizione saranno la golena del Piave sul lato San Donà, e i due passaggi pedonali sul ponte della Vittoria i cui accessi verranno regolamentati per evitare ammassamenti.

La rappresentativa di atleti del Canoa Club San Donà sarà la più numerosa e vedrà la presenza anche di Tommaso Mucelli, Luca e Viola Bonanno e Linda Lazzarini che hanno recentemente rappresentato l’Italia alle Olympic Hopes nella repubblica Ceca. Ma c’è attesa anche per i più giovani in gara del Canoa Club, Allievi e Cadetti, allenati da Caterina Scroccaro.

Da giorni il club bianco celeste, supportato dai main sponsor Rampon Auto e Diab S.p.a., e da Vidotto Sport e GEA impianti, sta organizzando il campionato regionale di maratona impiegando tutte le forze disponibili, con in prima linea vicepresidente Germano Schurzel che sarà il responsabile di gara, mentre Mauro Bordignon sarà il responsabile del soccorso in acqua e della sicurezza della manifestazione. Le premiazioni degli atleti avverranno al termine di ogni gara, alla presenza dei sindaci di San Donà e di Musile di Piave.