Avellino: scuole sentinella. E’ partito il monitoraggio della circolazione di covid 19

Scuole sentinella

Ecco cosa sono le scuole sentinella. In linea con il Piano per il Monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, la Regione Campania ha comunicato all’Asl di Avellino le 14 scuole-sentinella che saranno interessate dal monitoraggio nella provincia di Avellino.

I primi 3 istituti scolastici

Via libera ai primi 3 istituti scolastici irpini, presso i quali verranno raccolti i primi 75 test salivari molecolari da analizzare, al fine di monitorare l’andamento dell’infezione da Covid 19 nella popolazione studentesca nella fascia dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 14 anni.

75 kit

L’Azienda Sanitaria Locale ha così consegnato i primi 75 kit di test PRC che verranno somministrati in ambito familiare agli studenti aderenti, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Asl, per poi essere raccolti e analizzati in laboratorio.

I campioni verranno raccolti con cadenza quindicinale al fine di garantire un monitoraggio costante della popolazione scolastica interessata.