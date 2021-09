Ciclismo, il Giro di Sicilia passa da Sampieri e Scicli. Rai Sport dedicherà un servizio promozionale a Scicli

Il 28 settembre le bici del Giro di Sicilia faranno tappa a Scicli e per tale motivo cambierà la viabilità in città, mentre la fiera mercato di Zagarone, che si tiene solitamente il martedì, verrà anticipata al 27 settembre.

Il sindaco di Scicli ha, inoltre, ordinato per martedì la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Scicli.

Per l’occasione Rai Sport dedicherà un servizio promozionale a Scicli

La sospensione temporanea della circolazione stradale di veicoli, persone e animali sulle strade interessate dalla manifestazione ciclistica (S.P. 66 da C.da Pisciotto a Sampieri, Via Ognina, Via Carignano, S.P. 40 Sampieri-Scicli, Via Gesso, Via Dante Alighieri, Via Bixio, Via Perasso, C.so Garibaldi, P.zza Italia, Via Nazionale, Via San Nicolo’, S.P.42 Scicli-Modica nel tratto ricadente nel territorio di Scicli) dalle ore 11:00 di martedì 28 settembre 2021 e fino al passaggio dell’ automezzo recante la scritta “ Fine gara ciclistica”.

E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e comunque fino a fine gara ciclistica in: