Coronavirus in Abruzzo, 26 settembre: 95 nuovi casi

Coronavirus in Abruzzo. Si riscontrano 95 nuovi casi di positività al Coronavirus (di età compresa tra 1 e 88 anni).

Sono stati eseguiti 10.104 tamponi (3.221 molecolari e 6.883 test antigenici). Non si rileva nessun decesso, mentre c’è un 1 guarito (76.584 da inizio pandemia).

Sono 1.933 (+94 rispetto a ieri) gli attualmente positivi; in 59 (+1) sono ricoverati in area medica. 4 persone si trovano in in terapia intensiva (invariato) e 1.870 in isolamento domiciliare (+93).

Sono +35 i contagi a L’Aquila e provincia, +24 a Chieti e provincia, +13 a Pescara e provincia, +23 a Teramo e provincia.