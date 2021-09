Presentazione del 9° raduno Vespa Club Piombino

Finalmente dopo un anno di stop a causa della pandemia nel 2020 e un rinvio di 4 mesi nel 2021 (per capire come poteva stabilizzarsi la situazione), l’edizione numero 9 del raduno Nazionale del Vespa Club Piombino si terrà domenica 26 Settembre 2021. Quello di Piombino è uno dei pochissimi raduni facenti parte del calendario del Vespa Club Italia, che quest’anno si sono svolti, specialmente in Toscana a causa delle restrizioni dovuti alle normative anticovid.

Valorizzazione del nostro territorio e far conoscere Piombino e la Val di Cornia, proseguendo la tradizione delle 8 edizioni precedenti, per questo quest’anno il ritrovo per i partecipanti è previsto a Calamoresca dalle ore 8.00, luogo pittoresco della costa urbana, dove si terrà il check Covid e esibizione del green pass e l’iscrizione dei partecipanti. Per evitare assembramenti nono state fatte delle preiscrizioni, con un numero massimo di partecipanti fissato in 150 persone

Alle ore 10,00 ci sarà la partenza del giro turistico percorrendo Salivoli, Lungomare Marconi, Belvedere Azeglio Ciampi con apertura sul mare e vista della piazza Bovio. poi via Leonardo da Vinci, piazza Verdi, viale della Repubblica . Uscita dalla città verso strada della base Geodetica e attraverso le strade vicinali si raggiunge Riotorto, frazione che vede molti iscritti e simpatizzanti della Vespa.

Si esce dal centro abitato in direzione della “Pinetina, per raggiungere Cafaggio. Qui si attraversa la SR398 per arrivare nell’incrocio della strada che porta al paese di Campiglia percorrendo un tratto bello sia per il paesaggio ricco di campi e vigneti, che per la conformazione della strada, fatta di curve e tornanti che la vedono spesso teatro di gare automobilistiche di livello nazionale (la Volpaiola) . Al termine si discende verso l’abitato di Venturina Terme per attraversare l’Aurelia e percorrere la strada delle Caldanelle. Alla rotatoria in loc. Diacci Vecchi si va verso il mare, costeggiando la struttura turistica del Park Albatros. Poi sulla via della Principessa e dopo la “Torraccia” si raggiunge l’area archeologica di Poggio del Molino, dove è prevista una visita guidata al sito archeologico con un piccolo assaggio di prodotti locali.

Al Termine, la carovana si sposterà a Baratti per raggiungere il borgo di Populonia , per “l’Aperipranzo” all’aperto presso il giardino della Taverna di Populonia, per la conclusione del Raduno e i saluti ai partecipanti.