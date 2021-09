Covid, situazione ricoveri stazionaria

Ricoveri stazionari e nessun decesso per Covid oggi a Messina. A comunicarlo è l’Ufficio per l’Emergenza Covid che segnala 78 persone ricoverate, due in più rispetto a ieri. Al Policlinico ci sono 41 pazienti ricoverati (di cui 9 in rianimazione), al Papardo 20 (di cui 5 in Rianimazione), al Cutroni Zodda di Barcellona sono 10 mentre all’Irccs Piemonte 7.