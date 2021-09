Mogliano, 400mila euro per le attività economiche Approvato il bando per la riduzione TARI

Buone notizie per le attività economiche del territorio soggette al pagamento della TARI anno 2021 del Comune di Mogliano Veneto: con la determinazione n. 669 del 14.09.2021 è stato approvato il bando per l’accesso alle riduzioni Tari 2021 per utenze non domestiche.

A seguito degli stanziamenti statali e dell’importante integrazione da parte del Comune di Mogliano Veneto di 80mila euro, è stata quindi finanziata un’importante agevolazione rivolta a tutte le attività economiche del territorio per un importo di 400mila euro.



“Le riduzioni possono arrivare fino al 70% per le attività economiche chiuse o soggette a restrizione causa Covid-19 nel 1° semestre 2021, e fino al 50% a favore delle attività economiche che a causa pandemia abbiano avuto una comprovata riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%”, precisa il Vicesindaco con delega alle Attività Produttive Giorgio

Copparoni.



“Una manovra importantissima che si va a sommare a tutto quanto già fatto per gli operatori economici del territorio – dichiara il Sindaco Davide Bortolato – le nostre attività produttive sono il fulcro del tessuto economico-sociale del nostro Comune e vanno preservate e agevolate affinché superino uno dei momenti più difficili dell’epoca moderna”.

I soggetti in possesso dei requisiti per partecipare al bando, possono fare istanza utilizzando la procedura on line.

La Scadenza per la presentazione dell’istanza è il giorno 21.10.2021.