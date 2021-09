Mogliano, pubblicato il bando per le case popolari 2021

27.9.2021 – Politiche Abitative: dopo lo slittamento al 30 settembre del termine del bando per i contributi sugli affitti, per cui l’amministrazione comunale di Mogliano Veneto ha erogato 60mila euro destinati alle famiglie in difficoltà abitativa, a sostegno del pagamento del canone di affitto e delle spese legate alla conduzione ordinaria dell’alloggio in affitto nel corso del 2021, arriva oggi il nuovo Bando ERP.

La partecipazione è riservata ai cittadini residenti nel Veneto alla data di scadenza del bando, da almeno cinque anni anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni. I moduli per la presentazione della domanda possono essere ritirati presso gli sportelli di “Punto Comune” (Piazzetta Teatro Giorgio Gaber) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 – 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente dal 27.09.2021 fino alle ore 13.00 del 12.11.2021 presso il “Punto Comune”, via pec a protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it. o a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a Comune di Mogliano Veneto Piazza Caduti n. 8, 31021 Mogliano Veneto.

Il bando, affisso presso le sedi comunali, è consultabile e scaricabile dal sito Internet del Comune di Mogliano Veneto nell’area uffici – Settore 3° Sviluppo servizi alla persona – Politiche della Casa “Assegnazione Alloggi ERP – Bando ERP 2021”.

Quest’azione concreta si va a sommare alle 15 assegnazioni di appartamenti ATER del mese di agosto, alla modifica del Regolamento Comunale per l’emergenza abitativa e alle assegnazioni successive al Bando ERP appena riproposto.

“Continua il grande impegno di questa amministrazione nelle politiche abitative, frutto di un importante lavoro di squadra con Ater Treviso”, dice il Sindaco Davide Bortolato.

“A dimostrazione di ciò, in questi due anni siamo riusciti ad assegnare molti nuovi alloggi. Il nuovo bando ERP vuole continuare su questa linea tracciata e grazie ad esso daremo la possibilità a tante famiglie di avere un adeguato alloggio”.

“Abbiamo voluto accelerare l’uscita di questo nuovo bando – ha detto l’Assessore alle Politiche della Casa Marco Donadel – perché il precedente, con relativa graduatoria, risaliva a due anni fa. Anche e soprattutto a causa del Covid 19, la situazione economica, lavorativa e abitativa dei moglianesi in questi ultimi due anni è profondamente cambiata. Come logica conseguenza, anche la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi necessitava di un adeguamento. Era necessario partire con qualcosa di nuovo che prendesse in considerazione tutte queste variabili e la realtà contingente”.