Pedaggi A24/25, Lega Abruzzo: “Aumento 26% insostenibile, bloccare i rincari priorità”

Pedaggi. “I possibili rincari del 26% sull’A24-25 per il 2022 annunciati dal concessionario Strada dei Parchi destano grande preoccupazione. Considerando che è tra le autostrade più care d’Italia, l’aumento delle tariffe, se associato al problema dei lavori che bloccano e rallentano il traffico con continui disagi per cittadini ed imprese, creerà costi insostenibili per il sistema Abruzzo.”

È quanto dichiarano i parlamentari abruzzesi della Lega Salvini Luigi D’Eramo, Giuseppe Bellachioma, Antonio Zennaro, Alberto Bagnai: “Confidiamo che il sottosegretario regionale De Annuntiis, con delega a trasporti, avvii un’interlocuzione con il Concessionario e con il Governo nazionale, per evitare questo grave danno per il territorio. Dal lato nostro, come Lega Salvini, siamo a disposizione a tutti i livelli per supportare un proficuo dialogo, che porti ad una risoluzione positiva della problematica.”