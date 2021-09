Portaportese, l’oasi felina festeggia i nonni

Appuntamento sabato 2 ottobre, dalle 16 alle 20, in via Portuense, 39

In occasione della Festa dei Nonni, l’Asta – Associazione Salute e Tutela degli Animali – ha organizzato una visita all’Oasi Felina di Portaportese, per rendere omaggio a tutti quei nonni che amano non solo i loro nipoti, ma anche gli animali.

La giornata, dal titolo “Amami, come se fossi tuo”, si terrà sabato 2 ottobre dalle 16 alle 20, in via Portuense, 39.

I nonni svolgono un importante ruolo sociale ed hanno una forte influenza culturale, per questo è fondamentale che siano in buona salute. Ricordiamo che la scienza ha più volte confermato il benessere che un animale domestico può apportare nella vita di un anziano: non solo favorisce la socializzazione, il buon umore ed è uno stimolo a muoversi, ma è di aiuto anche nelle patologie quali il diabete, la depressione e le malattie cardiocircolatorie.



Durante la giornata, nonni e nipoti potranno familiarizzare con gli ospiti storici dell’Oasi Felina di Portaportese che dispenseranno coccole e fusa: un’occasione in più per combattere la solitudine e per contribuire a diffondere la cultura del rispetto e dell’amore verso i meravigliosi gatti della Capitale.

L’Asta vuole anche ricordare il “poeta gattaro” Leopoldo di Persio. Il nostro nonno sostenitore ha speso la sua vita ad aiutare e curare gatti randagi e abbandonati ai quali dedicava anche delle bellissime poesie che saranno lette durante la giornata. La moglie ritirerà una pergamena in suo ricordo.

I visitatori potranno offrire cibo e coperte che l’Asta provvederà a distribuire ai randagi del territorio e chi vorrà potrà anche approfittare per orientarsi nella scelta di un animale che cerca famiglia (si raccolgono solo prenotazioni).



Per tutti gli anziani che parteciperanno è previsto un dono speciale: una scatola ricca di tante sorprese utili per i loro amici a 4 zampe.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 3346551646