Maratona Dantesca 2021. Montebelluna legge l’Inferno sabato 2 ottobre 2021

Canti I – XI | ore 15.00 – 17.00 | Parco del MeVe

Canti XII – XXII | ore 17.30 – 19.15 | Chiesa Vecchia di Biadene

Canti XXIII – XXXIV | ore 20.30 – 22.30 | Chiesa Vecchia di Biadene

All’interno della Chiesa Vecchia di Biadene sarà visitabile la mostra di pittura IL NOSTRO INFERNO di Matteo e Antonio Casali

INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE CON OBBLIGO DI GREEN PASS

Prenotazioni presso la biblioteca: info@bibliotecamontebelluna.it – 0423 600024

Vista la limitata capienza degli spazi culturali in tempi di COVID, per favorire la maggiore partecipazione possibile, è possibile prenotare in prima istanza la partecipazione ad uno dei tre momenti di lettura, richiedendo di essere iscritti alla lista d’attesa per un secondo ed eventualmente un terzo turno.

Chiesa Vecchia di Biadene, Via C. Moretti, Montebelluna

MeVe – Memoriale Veneto della Grande Guerra, Via Anassillide, Montebelluna

Biblioteca comunale, Largo dieci Martiri, 1, Montebelluna

Ritornano le proposte dantesche nell’anniversario della morte del Sommo Poeta.

Il Comune di Montebelluna, grazie alla collaborazione con l’Ufficio Comunicazione della Provincia, nei mesi scorsi ha proposto un logo e un contenitore per tutte le attività dantesche del 2021.

Ad accogliere per primo l’invito è stato il Comitato Chiesa Vecchia di Biadene, con un intenso cartellone di eventi da aprile ad agosto 2021.

È ora il momento della lettura integrale dell’Inferno, proposta nata da una stretta collaborazione tra la biblioteca comunale, il Comitato Chiesa Vecchia e molti coraggiosi lettori delle età più diverse, non professionisti che hanno deciso di raccogliere la sfida di far proprio un grande classico, di farlo risuonare con le voci di persone comuni. I quasi 40 lettori sono stati accompagnati nella preparazione da Fabio Scaramucci di Ortoteatro, che, durante momenti di preparazione alla Maratona, ha dato indicazioni su come modulare la voce dei grandi personaggi dell’Inferno, da Virgilio a Farinata degli Uberti, da Pier delle Vigne ai diavoli, ha mostrato come leggere le terzine dantesche rispettandone il ritmo. Non va dimenticato che la Commedia è da sempre un campo di prova per i più grandi attori, basti ricordare Benigni, Gassman e Sermonti.

La grandezza del testo reggerà anche una lettura non troppo “tecnica”? Le prove in corso sembrano confermarlo con decisione.

Per tutti coloro che hanno studiato e amato il racconto del viaggio nell’Oltretomba, l’appuntamento è sabato 2 ottobre alle 15.00 al parco del MeVe, per poi continuare nella magnifica sede della Chiesa Vecchia.

Sarà anche un’occasione per vedere i bellissimi affreschi di Tiepolo che la Chiesa Vecchia può vantare.

Il 2 e il 3 ottobre la Chiesa Vecchia ospiterà anche la mostra di pittura IL NOSTRO INFERNO di Matteo e Antonio Casali.

Per le prenotazioni va contattata la biblioteca allo 0423.600024 o a info@bibliotecamontebelluna.it.