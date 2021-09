Messinaservizi prosegue senza sosta la scerbatura nelle ville, cimiteri, scalinate e nei vari quartieri.

Avviata la programmazione dei mesi di ottobre e novembre nelle aree centro nord e centro sud della città

Messinaservizi proseguirà con assiduità la scerbatura nelle ville, scalinate e nei quartieri della zona Nord nella Villetta San’Elena, Villetta San Licandro, San Licandro, via Consolare Pompea, discesa Fiumara Guardia Quadrato Manzoni; nella zona centro nel Centro Storico n.3 quadrilateri, San Paolo, scalinata Nicotra, Fontana Senatoria; nella zona Sud a Santo Stefano Briga/Medio, Santa margherita sup, Mili marina santa Lucia, Pistunina, via del Santo; prosegue inoltre il servizio al cimitero Gran Camposanto e negli altri cimiteri urbani. Nei mesi di ottobre e novembre non si fermerà l’attività di scerbatura in tutta la città, con diverse squadre operative nelle aree centro sud e centro nord. Nell’area centro sud di Messina previsti interventi in via Vittorio Veneto lato sud, via Catania lato mare, via Gazzi ambo i lati via La Farina lato monte dal 4 al 6ottobre; via Dante Alighieri lato mare, via La Farina lato monte, via Lucania lato sud, via Roosvelt lato nord dal 4 al 6 ottobre; via Cremona lato nord ,viale Europa lato sud, via Catania lato mare viale San Martino lato monte dal 6 all’8 ottobre;via Dante Alighieri lato mare, via San Cosimo lato nord , via La Farina lato monte, via Roosvelt lato sud dal 6 all’otto ottobre; v via San Cosimo lato sud, via Napoli lato monte, via Catania lato mare, via Vittorio Veneto lato nord dall’11 al 13 ottobre; via Lucania lato nord, via Lazio lato sud, viale San Martino lato mare, via La Farina lato monte dall’11 al 13 ottobre;via Vittorio Veneto lato nord, via Napoli lato mare, via La Farina lato monte, via San Cosimo lato sud dal 13 al 15 ottobre; via Buganza lato nord, viale Europa lato sud, viale San Martino lato mare, via La Farina lato monte dal 13 al 15 ottobre; via San Cosimo lato sud; via Vittorio Veneto ambo i lati, via La Farina lato mare, via Rovigo lato monte, dal 18 al 20 ottobre; via Lucania lato nord, via Cremona lato sud, via Catania lato mare, viale San Martino lato monte dal 18 al 20 ottobre; via Vittorio Veneto ambo i lati, via San Cosimo lato sud, via Maregrosso ambo i lati, via Rovigo lato mare dal 20 al 22 ottobre;via Lazio lato nord,via Buganza lato sud, viale San Martino lato mare, via la Farina lato monte dal 20 al 22 ottobre; via San Cosimo lato nord , via Roma lato sud, via la Farina lato mare, via Maregrosso ambo i lati, dal 25 al 27 ottobre; via Roma lato nord, via Gibilterra ambo i lati, via la Farina lato mare comprese via Salandra e via Croce Rossa, dal 25 al 27 ottobre. Nella zona centro nord interventi in via Palermo lato nord, via Alessandro Manzoni lato sud, via Principe Tommaso lato mare, viale Regina Elena lato monte, dall’11 al 12 ottobre; via Gran Priorato ambo i lati, viale della libertà lato monte, via G. Garibaldi lato mare, via Santa Maria dell’Arco lato sud, dall’11 al 12 ottobre; via Alessandro Manzoni lato nord, viale Giostra lato sud, viale Regina Elena lato monte, via Principe Tommaso lato mare dal 13 al 14 ottobre; via Santa Maria dell’Arco lato nord, via Fata Morgana lato sud, via G. Garibaldi lato mare, viale della Libertà lato monte, dal 13 al 14 ottobre; via Palermo lato nord, via Alessandro Manzoni lato sud, via Guglielmo Pepe lato monte, viale Regina Elena lato mare, dal 15 al 16 ottobre; via G.Garibaldi lato mare, viale della libertà lato monte, via Fata Morgana lato nord, via Trapani lato sud, dal 15 al 16 ottobre; via Alessandro Manzoni lato nord, viale Giostra lato sud, viale Regina Elena lato mare, via Guglielmo Pepe lato monte,dal 18 al 19 ottobre; via Trapani lato nord, viale Giostra lato sud, via G. Garibaldi lato mare, viale della Libertà lato monte, dal 18 al 20 ottobre; via Guglielmo Pepe lato mare, via G. Garibaldi lato monte, via Alessandro Manzoni lato nord, viale Giostra lato sud compresa via Legnano lato nord alle dalle ore 20:00 alle 06:00, dal 20 al 21 ottobre; via Guglielmo Pepe lato mare, via Palermo lato nord, via Alessandro Manzoni lato sud, via G. Garibaldi lato monte comprese via Legano lato sud e via Cicala ambo i lati dal 22 al 25 ottobre; viale Giostra lato nord, via Bellinzona lato sud, via G.del Duca lato monte, viale Regina Elena lato mare, dal 25 al 26 ottobre; via G.Garibaldi lato mare, viale della libertà lato monte, viale Giostra lato nord, via Istria lato sud, dal 25 al 27 ottobre; via Palermo lato nord, viale Giostra lato sud, via Seminario Estivo lato mare, via Principe Tommaso lato monte, dal 27 al 29 ottobre; via Bellinzona lato nord, via G. del Duca lato monte, viale Regina Elena lato mare, via Galatti ambo i lati, via Onofrio Gabriele ambo i lati, dal 27 al 28 ottobre; via G. del Duca lato mare, via G. Garibaldi lato monte, viale Giostra lato nord, via Bellinzona lato sud, dal 2 novembre al 3 novembre; viale della libertà lato monte, via G.Garibaldi lato mare, via Istria lato nord, via Po ambo i lati, via Pietro Cuppari ambo i lati, dal 2 novembre al 4 novembre; via G. del Duca lato mare, via Bellinzona lato nord, via G. Garibaldi lato monte, via Onofrio Gabriele ambo i lati, dal 4 al 5 novembre; viale della libertà lato monte da Rotonda Annunziata a via Brasile, dal 4 al 5 novembre; viale della Libertà lato monte da via Brasile a viale Giostra, dall’8 al 9 novembre; via Torrente Trapani lato nord, da viale regina Margherita a N°Civ. 50, dall’8 al 9 novembre; iale della Libertà lato mare da viale Giostra a via Brasile dal 10 all’11 novembre; via Torrente Trapani lato sud da viale Regina Margherita a N° Civ. 50, dal 10 all’11 novembre, via Leonardo Sciascia lato nord da viale Regina Elena a Rotonda ore 20:00 -06:00 l’11 novembre; via Leonardo Sciascia lato sud, da viale Regina Elena a Rotonda ore 20:00 – 06:00, il 12 novembre; viale della libertà lato mare da via Brasile a Rotonda Annunziata dal 12 al 13 novembre; via Olimpia da scuola San. Francesco di Paola a viale Regina Elena dal 12 al 13 Novembre.