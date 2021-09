Aversa, in una sola serata controllate 787 persone e 10 denunciate

10 persone denunciate

Ecco quante persone sono state controllate, denunciate e multate in una sola serata ad Aversa (CE). I carabinieri della Compagnia di Aversa (CE), infatti, nel corso di un servizio di controllo del territorio eseguito nella tarda serata di ieri 28 settembre, unitamente ai militari della s.i.o. del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di 10 persone.

Le accuse

Di queste 10 persone due sono state denunciate per furto di autovettura, altri per guida in stato di ebbrezza, guida dei rispettivi veicoli senza la prescritta patente poiché mai conseguita, evasione dagli arresti domiciliari, possesso di sostanze stupefacenti e accensione abusiva di fuochi d’artificio.

I numeri

Nel corso della serata i militari dell’Arma hanno altresì sottoposto a controllo 787 persone e 490 veicoli, elevato 119 contravvenzioni al codice della strada e segnalato 2 persone per detenzione di stupefacenti.