RIMOSSA UNA DISCARICA ABUSIVA E RIPULITI I GIARDINI

Il Comune di Piombino, nell’ambito delle operazioni di monitoraggio e pulizia della città e del territorio extraurbano, ha eseguito vari interventi di manutenzione delle aree pubbliche:

gli interventi in particolare riguardano la rastrellatura, la pulizia e il lavaggio dei giardini, a partire da via De Nicola e da via Grosseto, il lavaggio dei marciapiedi del Perticale e la rimozione e pulizia di una delle tre discariche abusive individuate lo scorso lunedì durante il sopralluogo effettuato in località Montecaselli dai tecnici di Comune, Sei Toscana e dagli agenti di Polizia Municipale. In tale occasione è emersa anche la presenza di alcuni materiali contenti amianto, per i quali è già stato attivato il percorso previsto per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

“Questi interventi sono frutto di un’attività di monitoraggio costante – ha detto l’assessore all’Ambiente Carla Bezzini – che stiamo effettuando sia in città che nelle aree extraurbane. Si tratta di operazioni che richiedono un grosso impegno da parte degli uffici ma necessari per ripristinare il decoro e la sicurezza del territorio. Facciamo appello alla collaborazione dei cittadini, indispensabile per evitare che rifiuti di vario genere, a volte anche pericolosi, vengano abbandonati indebitamente, con notevole impatto sull’ambiente e sulle tasche dei piombinesi”.