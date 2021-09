Venezia, da domani al 30 aprile 2022 entrano in vigore sul territorio comunale le limitazioni al traffico

30.9.2021 – A partire da domani, venerdì 1 ottobre 2020, e fino al 30 aprile 2022 entreranno in vigore le norme dettate dall’Accordo di Bacino Padano, sottoscritto dalle Regioni del Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte per l’applicazione di modalità comuni a tutta la Pianura Padana, volte all’adozione di limitazioni e divieti, nel settore dei trasporti, della combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e dell’agricoltura. Lo scopo è di contenere il numero di superamenti del valore limite giornaliero del Pm10, stabilito dal D.Lgs. 155/2010, di 50 µg/m3, da non sforare per più di 35 giorni l’anno.

Il blocco alla circolazione degli Euro 4, nel livello allerta “Verde”, non si applicherà in periodo di Emergenza Covid, ovvero fino al 31 dicembre 2021.

Livelli di allerta previsti

• il livello di allerta 0 – VERDE si attua dal lunedì al venerdì (giorni feriali)

• il livello di allerta 1 – ARANCIO si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 µg/m3) tutti i giorni

• il livello di allerta 2 – ROSSO si attua con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 µg/m3) tutti i giorni

Per ogni area di applicazione dell’Accordo (agglomerato o comune superiore ai 30.000 abitanti) Arpav ha individuato una stazione di riferimento per la misura del Pm10, dotata di strumentazione automatica e appartenente alla rete regionale della qualità dell’aria che, per il Comune di Venezia, è quella denominata “Bissuola”.

Nel semestre invernale 2021-2022 Arpav emetterà il bollettino nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì̀ entro le ore 13. Nel giorno di valutazione si considereranno i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR (Sistema per la previsione dell’inquinamento dell’aria) per la previsione dei principali inquinanti atmosferici per il giorno in corso e i due successivi.

A questo proposito il Comune di Venezia per informare sul livello di allerta continuerà ad utilizzare i pannelli dinamici stradali, i social e il sito istituzionale, come avvenuto lo scorso anno. In particolare, è possibile iscriversi al canale Telegram “@Allerta PM10 Venezia” per ricevere le notifiche direttamente sul proprio dispositivo.

Le misure in vigore

Per quanto riguarda la circolazione, nel livello di allerta 0 “Verde”, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì feriali, è vietata la circolazione per i veicoli, sia privati che commerciali Euro 0 e 1 benzina e quelli privati e commerciali diesel Euro 0, 1, 2 e 3. Le limitazioni dei veicoli (privati e commerciali) E4 diesel non si applicano in emergenza Covid.

Restano confermati i limiti di 19° C (+ 2 di tolleranza) per il riscaldamento domestico, e i divieti di combustioni all’aperto, falò, fuochi artificiali e spandimento liquami zootecnici.

Aggiornamenti e ordinanze

Per chiarimenti sulle misure di contenimento delle polveri sottili, attive dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, è attivo il numero 041 041 Call Center DIME oppure è possibile visitare la pagina online DIME.

Tutte le informazioni per il pubblico sono disponibili sulla pagina https://www.comune.venezia.it/it/content/misure-contenimento-dei-livelli-concentrazione-pm10 che sarà sempre aggiornata in base al livello di allerta.

Il testo integrale dell’ordinanza sulle Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici è disponibile a questo link.

Il testo integrale dell’ordinanza sugli Impianti termici, combustioni all’aperto e spandimento liquami zootecnici è disponibile a questo link.