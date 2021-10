Porto di Marsala, Fava: “Sembra gioco dell’oca che torna sempre alla partenza”

“La messa in sicurezza e il potenziamento del porto di Marsala sono un’esigenza strategica per un’intera area della Sicilia. Eppure da anni assistiamo ad un estenuante gioco dell’oca in cui si torna sempre al punto di partenza. Magari quando si è a pochi metri dall’arrivo” così il deputato regionale Claudio Fava, che continua: “esisteva un progetto che stava ottenendo tutte le autorizzazioni e i finanziamenti, che si è deciso di stoppare. Il risultato è che, ancora oggi, nulla è stato fatto e la struttura si trova nelle condizioni di pericolosità che ben conosciamo.

Per questo ho, nei giorni scorsi, presentato un’interrogazione in ARS all’assessore ai trasporti per capire cosa si intenda fare e con quali tempi. Di certo – conclude Fava – non è più tollerabile la situazione attuale che priva Marsala e il comprensorio di un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo.”