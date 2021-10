Miccichè, “lavoro per rimettere i vitalizi, avrò solo 400 euro di pensione”

“Quanto guadagna lei presidente Miccichè?” Questa domanda di una signora che stamattina partecipava all’assemblea regionale degli amministratori locali promossa da Cateno De Luca e Sicilia Vera ha scatenato la risposta piccata del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè che ha ribattuto:

“Lavorerò per rimettere i vitalizi“.

“Ero un ricco manager e avevo uno stipendio molto alto, ho lasciato ogni incarico per mettermi aL servizio deI siciliani. Non ho rubato, non rubo e mai ruberò e avrò solo 400 euro di pensione“.

Il presidente, visibilmente irritato, dalla domanda della signora, ha spiegato di avere uno stipendio da 7000 euro mensili ma che, grazie alla “demagogia del M5S potrà contare solo su 400 euro di pensione“.