Atletica, Veneto di bronzo. Trionfo per la squadra femminile

A Parma anche 16 medaglie individuali: sei ori, sette argenti e tre bronzi

4.10.2021 – Le cadette del Veneto sono le migliori d’Italia. E l’intera rappresentativa regionale si conferma sul podio tricolore per il tredicesimo anno consecutivo, dopo il successo di Forlì 2020. I campionati italiani cadetti incoronano nella classifica combinata di rappresentativa la Lombardia che precede il Lazio di quattro punti e mezzo (581,5 a 577). Il Veneto è ottimo terzo (558). Un bronzo nobilitato della vittoria nella classifica femminile, mentre i ragazzi sono quarti. Il bilancio veneto della rassegna tricolore di Parma è sontuoso: sei ori, sette argenti e tre bronzi. Al maschile, successo per il padovano Mattia Beda, dominatore nell’asta con 4 metri, in una gara in cui l’intero podio è conquistato dagli atleti veneti, anzi padovani (argento per Federico Neri, bronzo per Leonardo Bigotto). Treviso festeggia tre titoli femminili. Rebecca Agbortabi è leader nei 300 in 39”66, Anita Nalesso s’impone nel peso con 13.16. Un’accoppiata targata Trevisatletica. Mentre nei 1000 trionfa in volata Lorenza De Noni (3’00”21). Poi gli ori della veronese Daphne Cordioli nel lungo (5.54), della vicentina Chiara Dal Maso nel triplo (11.40) e della 4×100 formata, nell’ordine, dalla trevigiana Harriet Amponsah Agyekum, dalle veronesi Cordioli e Madddalena Confente e dalla trevigiana Agbortabi (48”01).

I risultati degli atleti veneti in gara a Parma. RAPPRESENTATIVA REGIONALE. CADETTI. 80 (-3.2): 6. Giacomo Roncato (Atl. Audace Noale) 9”75 (9”48/+0.6 in batt.). 300: 11. Samuel Favaretto (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 37”48. 100 ostacoli (+1.0): 12. Simone Scopel (Ana Atl. Feltre) 14”87. 300 ostacoli: 5. Lorenzo Stoppato (Vis Abano) 41”20. 1000: 22. Nicolas Bellin (Atl. Biotekna) 2’57”09. 2000: 14. Marco Stupiggia (Novatletica Città di Schio) 6’04”44. 1200 siepi: 6. Raffaele Faronato (Coin Venezia) 3’27”42. Marcia (5000 m): 9. Francesco Piovesan (Atl. Ponzano) 26’07”34. Alto: 14. Filippo Mantiero (Atl. Schio) 1.73. Asta: 1. Mattia Beda (Corpolibero Athletics Team) 4.00. Lungo: 2. Giacomo Rottin (Atl. Villorba) 6.71 (+0.4). Triplo: 5.Matteo Zattra (Us Summano) 13.33 (-0.3). Peso: 5. Eduard Ionut Susnia (Gs Marconi Cassola) 12.89. Disco: 10. Mattia Massella (Pol. Lib. Lupatotina) 30.87. Giavellotto: 13. Marco Altinier (Atl-Etica San Vendemiano) 38.58. Martello: 9. Thomas Lazzaretto (Asi Atl. Breganze) 43.82. Esathlon: 10. Pierluigi Ellero (Gs Fiamme Oro) 3407 punti. 4×100: 2. Veneto (Roncato, Valentino D’Andreta/Atl. Riviera del Brenta, Rottin, Favaretto) 43”67.

CADETTE. 80 (+1.3): 4. Harriet Amponsah Agyekum (Atl. Silca Conegliano) 10”26. 300: 1. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 39”66. 80 ostacoli: 2. Giorgia Zambon (Gs La Piave 2000) 11”96. 300 ostacoli: 2. Beatrice Buso (Trevisatletica) 45”24 (45”23 in batt.). 1000: 1. Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano) 3’00”21. 2000: 3. Melania Rebuli (Atl. Valdobbiadene) 6’31”81. 1200 siepi: 8. Rachele Peloso (Atl. Marostica Vimar) 4’05”16. Marcia (3000 m): 11. Greta Amadio (Atl. Riviera del Brenta) 16’40”84. Alto: 9. Angela Picariello (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 1.56. Asta: 4. Andrea Morgana Fogato (Gs Fiamme Oro Padova) 3.30. Lungo: 1. Daphne Cordioli (Expandia Atl. Insieme Verona) 5.54 (0.0). Triplo: 2. Chiara Dal Maso (Atl. Schio) 11.40 (+0.6). Peso: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 13.16. Disco: 8. Giulia Vaiente (Gs Fiamme Oro Padova) 25.08. Giavellotto: 6. Sarah Maria Bernardinello (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 35.97. Martello: 9. Serena Sanson (Pol. Dueville) 35.83. Pentathlon: 2. Matilde Morbin (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 3.931 punti. 4×100: 1. Veneto (Agyekum, Cordioli, Maddalena Confente/Atl. San Bonifacio-Valdalpone, Agbortabi) 48”01.

INDIVIDUALI. CADETTI. 1000: 5.Sebastiano Di Tos (Atl. Jesolo Turismo) 2’44”52. Alto: 4. Michele De Noni (Atl. Silca Conegliano) 1.83, 6. Marco Murari (G.S. Lugagnano) 1.83. Asta: 2. Federico Neri (Assindustria Sport) 3.90, 3. Leonardo Bigotto (Corpolibero Athletics Team) 3.80. Triplo: 12. Andrea Calciati (Atl-Etica San Vendemiano) 12.29 (+3.3).

CADETTE. 80 (+0.4): 10. Maddalena Confente (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 10”45, 11. Elena Cambiolo (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 10”57 (10”52/-0.6 in batt.). Alto: 7. Nurah Mandy Fadika (Assindustria Sport) 1.59, 14.Chiara Da Pra (Atleticadore-Giocallena) 1.50. Asta: 3. Elena Moressa (Assindustria Sport) 3.35, 7. Giovanna Doria (Corpolibero Athletics Team) 3.05. Lungo: 4. Gloria Montin (Lib. Sanp) 5.32 (-1.1). Peso: 6. Sofia Dall’O’ (Virtus Este) 10.90. Prove multiple: 10. Nicole Capitanio (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 3.449, 4. Jackline Ugboma Nwike (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 3.846. RISULTATI COMPLETI – FOTO