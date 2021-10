La Liguria è sott’acqua, o ci siamo quasi. A Quiliano è crollato un ponte, a Savona i ponti sono stati chiusi e la città è tagliata in due.

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, scrive su Facebook: “L’allerta meteo rossa è stata prolungata fino alle ore 6 di domani mattina. Attualmente la zona più colpita dal maltempo resta il savonese, con allagamenti sia in città che nell’entroterra. La nostra Protezione civile è già al lavoro sulle situazioni più critiche”.

In Liguria è violenta, l’ondata di maltempo. Ha causato esondazioni ed allagamenti in provincia di Savona. E’ in vigore l’allerta rossa a partire dalle 14: sulla costa centrale (comprese Savona e Genova) e le vallate padane del Ponente. Il torrente Letimbro è uscito dagli argini nelle prime ore della mattina nella zona del Santuario di Savona, allagando strade ed edifici. La Regione Liguria ha diffuso una nota, nella quale raccomanda ai cittadini la massima prudenza. Il governatore ha invitato la popolazione a evitare gli spostamenti non necessari.

E’ sospesa la circolazione dei treni sulla linea Savona-Torino, via Ferrania e via Altare, tra le stazioni di Savona e San Giuseppe, per la formazione di frane che incombono sulla sede ferroviaria. Temporaneamente è stato chiuso anche il tratto della A26 tra Masone e Ovada a causa di alcuni smottamenti dovuti alla forte pioggia. E a causa di allagamenti per le piogge intense delle ultime ore, la strada statale 334 ‘del Sassello’ è stata provvisoriamente chiusa al traffico tra Melazzo (AL), al chilometro 46, e il confine regionale con la Liguria (km 28,647). Intanto nel pomeriggio Trenitalia ha fatto sapere che, in via prudenziale, “è stato sospeso il traffico ferroviario sulla linea Genova-Ovada-Acqui per l’innalzamento del livello dello Stura”.

A Pontinvrea, sempre in provincia di Savona, è esondato in più punti il torrente Erro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nell’imperiese, a causa del maltempo, è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro vaccinale dell’Asl 1 al PalaBigauda, dove vengono effettuate le vaccinazioni antiCovid. Ecco quanto si legge in una nota della Regione Liguria: “Tutti i cittadini prenotati vengono chiamati per riprogrammare gli appuntamenti”.

La pioggia ha raggiunto livelli preoccupanti a Montenotte Inferiore, nell’entroterra di Savona, dove in 12 ore sono caduti oltre 540 millimetri, una quantità di pioggia che in alcune parti d’Italia cade in un anno. Per le prossime ore è atteso un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo in tutto il territorio regionale, con forti temporali, anche autorigeneranti, nelle province di Genova e Savona (fonte: Askanews).