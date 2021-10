Parchi e musei della Val di Cornia aderiscono alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Anche quest’anno, come avvenuto sin dalla prima edizione del 2013, il sistema di Parchi e Musei

della Val di Cornia aderisce con convinzione alla “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”,

l’evento culturale dedicato alle Famiglie con bambini più grande ed importante d’Italia, promossa

dall’Associazione Famiglie al Museo e nata come strumento per favorire l’incontro tra Musei e

Famiglie.

L’appuntamento del 2021 è per domenica 10 ottobre: una giornata in cui poter visitare il Sistema

dei Parchi in modo speciale con tutta la famiglia e un’occasione per mostrare come un museo

possa essere accogliente e come i bambini con le famiglie possano essere ottimi “fruitori di

cultura”.

Per l’occasione i Parchi e Musei della Val di Cornia propongono un ricco calendario di

appuntamenti articolato tra le varie realtà del territorio.

Museo archeologico del Territorio di Populonia, Piombino – ore 10.00

“Gioca con gli Dei”

Il Museo archeologico del territorio di Populonia, affacciato sul mare nel centro storico di

Piombino, è una straordinaria finestra sulla storia legata all’antica città stato di Populonia.

Simbolo del museo è l’Anfora argentea di Baratti, capolavoro in argento rinvenuto in mare. A

partire da questo reperto unico, per la Giornata delle Famiglie al Museo vi aspettiamo per

un’avvincente sfida tra genitori e figli per riconoscere le divinità rappresentate sull’Anfora di

Baratti.

Parco archeominerario di San Silvestro – Ore 14.30/15.30/16.30

“Il meraviglioso mondo minerale”

Un laboratorio per fare insieme piccoli esperimenti e imparare a riconoscere alcuni dei

rappresentanti più utili e curiosi dell’affascinante mondo dei minerali.

Parco archeologico di Baratti e Populonia – area delle necropoli

Dalle 14:30 alle 17:30 “La bottega del Vasaio”

Laboratorio di archeologia sperimentale – Modellando l’argilla e sperimentando l’antica tecnica

del colombino, tutta la famiglia imparerà a realizzare un vaso e scoprirà strumenti e tecniche

per decorarlo. Le creazioni saranno un bellissimo ricordo del parco archeologico e della

giornata trascorsa insieme.

(Ingressi ore 14:30, 15:30, 16:30 – max 15 partecipanti )



Museo Artistico della Bambola – in orario di apertura del museo (dalle 14:00 alle 18:00)

“Paper dolls: ritaglia e realizza la tua bambola di carta!”

Ai piccoli visitatori il Museo darà una bambola di carta da ritagliare, raffigurante uno degli

esemplari della Collezione, e tutto l’occorrente per poterla comporre e darle vita!

Museo della Rocca di Suvereto – in orario di apertura del museo (dalle 14:00 alle 18:00)

“Artisti a corte: dipingi la principessa e l’imperatore”

Laboratorio di pittura dedicato alle figure di Elisa Bonaparte Baciocchi e dell’Imperatore Arrigo

VII, da realizzare nel chiostro della Rocca Aldobrandesca. Prenotazione consigliata, massimo

10 partecipanti a turno (ore 14:30 e 16:30)

Nei Musei di Suvereto, la Giornata FAMU coincide con ART In Borgo, la manifestazione

dedicata all’arte tra le mura e i vicoli medievali, giunta alla quarta edizione.

Come previsto dalla normativa, per l’ingresso è richiesto il Green Pass.

Per informazioni: tel. 0565 226445 – www.parchivaldicornia.it