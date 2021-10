Sicilia, arriva Indiana Jones, la troupe in giro nell’Isola per le riprese

Indiana Jones è arrivato a Siracusa. Nella città sono infatti stati allestiti due set per il film con protagonista Harrison Ford.

Nel pomeriggio di ieri, 5 ottobre sono state girate al parco archeologico della Neapolis, ed in particolare all’Orecchio di Dioniso e alla Grotta dei Cordari, sono state girate le prime scene. Oggi, Harrison Ford è stato al Castello Maniace, nel centro storico di Ortigia. Oltre Siracusa anche Trapani, San Vito Lo Capo, Cefalù e Segesta sono state scelte per ambientare il quinto capitolo della saga dell’archeologo creato da Steven Spelberg.

“E’ una straordinaria opportunità per il nostro territorio – ha dichiarato alla stampa il sindaco Francesco Italia – Sia per quanto riguarda l’indotto, con circa 800 persone che usufruiscono di servizi e ospitalità, e poi la visibilità che lasciano ad una città questo tipo di produzioni non si può quantificare“.