Ryanair annuncia voli estivi da Venezia per Comiso e Trapani

Ryanair apre la sua nuova base italiana a Venezia Marco Polo dove posizionerà tre nuovi Boeing 737 8-200 “Gamechanger” che rappresentano un investimento di 300 milioni di dollari. Dunque, per la Summer 22, la low cost lancerà 18 nuove rotte (per un totale di 24) di cui alcune verso gli aeroporti siciliani.

In particolare, Ryanair introdurrà le nuove rotte verso Comiso e Trapani, che si affiancano a quelle già operative per Palermo e Catania.

Questi i nuovi operativi: da Venezia per Comiso si parte ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 7 per arrivare nello scalo ragusano alle 8.45 mentre da Comiso il decollo è alle 9.10 con arrivo in laguna alle 10.55.

Per Trapani si vola ogni lunedì alle 6.30 con arrivo alle 8.10 mentre da Birgi il decollo è previsto alle 8.35 con arrivo alle 10.15; il mercoledì il volo Venezia-Trapani parte alle 6.35 con arrivo alle 8.15 mentre il Trapani-Venezia è in programma alle 8.40 con arrivo alle 10.20; infine il venerdì si parte alle 17.40 dal Marco Polo con arrivo in Sicilia alle 19.20 per ripartire alle 19.45 da Trapani con atterraggio a Venezia alle 21.25.

Rimossa dalle vendite la tratta Trapani Treviso mentre da Verona confermati i voli per Palermo e Catania.

Inoltre, stamattina, anche Wizzair ha annunciato l’apertura della nuova base all’aeroporto di Venezia da marzo 2022. Tra i nuovi collegamenti, uno riguarda la Sicilia ed è il volo per Lampedusa che sarà operato dal 6 marzo ogni mercoledì e domenica.