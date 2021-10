Catania, Festa della Natura in città: escursioni a piedi e in bici all’Oasi del Simeto

Promuovere un nuovo modo di pensare gli spazi urbani, dando più valore alla natura, e invitare amministratori e cittadini ad azioni virtuose per proteggere e incrementare la biodiversità. E’ questo l’obiettivo della manifestazione Urban Nature, Festa della Natura in città, proposta per la giornata di domani dal Wwf Italia e organizzata a Catania dal Wwf Sicilia Nord Orientale in collaborazione con Fiab Catania MontainBike Sicilia Asd e l’Amministrazione comunale, con l’assessorato alla Mobilità e l’ufficio del Mobility Manager.

Il ventaglio di iniziative “green” avrà il suo cuore nella riserva naturale orientata dell’Oasi del Simeto, dalle 10 alle 13, con possibilità di raggiungere il sito in autonomia o con ciclopasseggiata organizzata da piazza Trento, dove è previsto il raduno alle 8,45 per tutti i partecipanti che vorranno percorrere l’itinerario di 15 chilometri in bici. Sempre in piazza Trento sarà possibile usufruire degli spostamenti con gli autobus messi a disposizione dall’Amts per le scuole (su prenotazione).

Nell’Oasi è in programma un’escursione a piedi di 3 chilometri, guidata dai volontari Wwf, che include la vecchia ansa del Simeto, con attività di divulgazione e sensibilizzazione sui temi ambientali, birdwatching.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale del Comune di Catania, sezione Mobility Manager, e sui canali di comunicazione web “Urban Nature”.

Fonte immagine: sito ufficiale Comune di Catania