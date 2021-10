Maltempo: è allerta (temporali, grandinate, tornado e tempeste di vento)

E’ allerta arancione per il maltempo in Marche, Molise e Puglia e gialla in altre otto Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. Giovedì è caduta la prima neve della stagione sul Gran Sasso.

La nuova ondata di maltempo fa salire il conto dei danni in un inizio autunno segnato da ben 11 nubifragi al giorno che hanno colpito a macchia di leopardo l’interna Penisola: è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Eswd, sugli effetti dell’allerta meteo della Protezione civile con l’arrivo della prima neve.

Violenti temporali, grandinate, tornado e tempeste di vento hanno colpito le città e le campagne, abbattendosi su un territorio duramente provato dalla siccità con i terreni che non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando allagamenti, frane e smottamenti.

Un pericolo concreto, in un Paese dove a causa della cementificazione e dall’abbandono sono saliti a 7252 i comuni italiani, ovvero il 91,3% del totale, che hanno parte del proprio territorio a rischio frane e/o alluvioni, precisa la Coldiretti.