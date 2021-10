Sulla Roma-Napoli e sulla Roma-Nettuno si viaggia, ma la situazione è caotica

“Il traffico permane fortemente rallentato, ancora in corso l’intervento dei tecnici. Maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti per i treni in viaggio”.

Un messaggio per nulla rassicurante quello che TrenItalia ha postato sul proprio sito internet parlando della situazione sulle tratte ferroviarie Roma-Napoli e Roma-Nettuno.

Eppure oggi avrebbe dovuto essere il giorno del ritorno alla normalità dopo l’incidente che lunedì scorso ha praticamente bloccato, per tutta la settimana, la circolazione dei treni su queste tratte.

Ancora dal sito di TrenItalia: “In atto la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

Attivo il servizio sostitutivo con bus da Latina e Nettuno a Roma e il servizio di smart caring.

Programma di servizio dei treni InterCity Notte con partenza il giorno 7 e arrivo il giorno 8 ottobre

Il treno IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (9:15) oggi è instradato sull’itinerario alternativo da Aversa a Roma via Cassino e non ferma a Formia e Latina.

I passeggeri in partenza da:

• Formia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Latina, dove trovano proseguimento con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

• Latina possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55) oggi è instradato sull’itinerario alternativo da Roma a Napoli via Cassino e non ferma a Latina, Formia e Aversa e termina la corsa a Potenza Centrale alle ore 11:00.

I passeggeri:

• in partenza da Latina, Formia e Aversa possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• diretti a Latina possono utilizzare il servizio sostitutivo appositamente predisposto;

• diretti a Formia e Aversa possono utilizzare il treno IC 701 fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• diretti a Grassano, Ferrandina, Metaponto e Taranto possono proseguire da Potenza Centrale con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 510 Salerno (6:26) – Torino Porta Nuova (17:40) oggi è instradato sull’itinerario alternativo da Aversa a Roma via Cassino e non ferma a Formia e Latina.

I passeggeri in partenza da Formia e Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 731 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:25) oggi è instradato sull’itinerario alternativo da Roma a Napoli via Cassino e non ferma a Latina, Formia e Aversa; ferma a Cassino e Frosinone.

I passeggeri in partenza da:

• Latina possono utilizzare il servizio sostitutivo appositamente predisposto fino a Frosinone, dove trovano proseguimento con il treno IC 731;

• Formia e Aversa possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 1501 Roma Termini (9:26) – Reggio Calabria Centrale (16:55) oggi è instradato sull’itinerario alternativo da Roma a Napoli via Cassino e non ferma a Latina, Formia e Aversa.

I passeggeri in partenza da:

• Latina e Formia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con il treno IC 1501;

• Aversa possono utilizzare il treno R 21152 in partenza alle ore 11:17 e in arrivo a Napoli Centrale alle ore 11:44, dove trovano proseguimento con il treno IC 1501.

Il treno IC 702 Taranto (13:56) – Roma Termini (20:34) oggi ha origine da Potenza Centrale alle ore 15:48.

I passeggeri in partenza da Taranto, Metaponto, Ferrandina, Grassano, Potenza Centrale, Bella Muro, Sicignano degli Alburni, Eboli e Battipaglia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Salerno, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 583 Milano Centrale (5:00) – Napoli Centrale (14:02)

• IC 501 Sestri Levante (5:05) – Napoli Centrale (12:29)

• IC 733 Roma Termini (11:26) – Siracusa (22:53)

• R 21132 Sessa Aurunca (3:48) – Roma Termini (5:45)

• R 94858 Napoli Centrale (4:00) – Roma Tiburtina (6:20)

• R 21052 Napoli Centrale (4:04) – Roma Termini (6:27)

• R 94868 Napoli Centrale (4:13) – Roma Tiburtina (7:30)

• R 20220 Nettuno (4:50) – Roma Termini (6:00)

• R 21050 Villa Literno (4:56) – Roma Termini (7:24)

• R 21054 Napoli Centrale (5:00) – Roma Termini (7:34)

• R 21056 Napoli Centrale (5:10) – Roma Termini (8:07)

• R 12726 Minturno (5:18) – Roma Termini (7:04)

• R 21053 Roma Termini (5:31) – Napoli Centrale (8:12)

• R 20222 Nettuno (5:53) – Roma Termini (6:58)

• R 12656 Formia (6:00) – Roma Termini (7:48)

• R 21060 Napoli Centrale (6:20) – Roma Termini (9:03)

• R 20225 Roma Termini (6:40) – Nettuno (7:57)

• R 94813 Roma Tiburtina (6:55) – Napoli Centrale (10:13)

• R 20274 Aprilia (7:22) – Roma Termini (7:59)

• R 20230 Nettuno (7:28) – Roma Termini (8:48)

• R 21057 Roma Termini (7:36) – Napoli Centrale (10:36)

• R 12730 Minturno (7:38) – Roma Termini (9:24)

• R 94811 Roma Tiburtina (7:50) – Napoli Centrale (11:18)

• R 12655 Roma Termini (8:06) – Formia (9:40)

• R 12674 Latina (8:10) – Roma Termini (8:54)

• R 20233 Roma Termini (8:12) – Nettuno (9:35)

• R 21066 Napoli Centrale (8:20) – Roma Termini (11:04)

• R 94878 Napoli Centrale (9:35) – Roma Tiburtina (11:53)

• R 12729 Roma Termini (8:36) – Minturno (10:22)

• R 20234 Nettuno (9:07) – Roma Termini (10:18)

• R 12731 Roma Termini (9:36) – Minturno (11:20)

• R 20237 Roma Termini (9:42) – Nettuno (10:53)

• R 20236 Nettuno (10:07) – Roma Termini (11:18)

• R 21061 Roma Termini (10:36) – Napoli Centrale (13:40)

• R 20239 Roma Termini (10:42) – Nettuno (11:53)

• R 20241 Roma Termini (11:42) – Nettuno (12:53)

Treno instradato sull’itinerario alternativo da Caserta a Roma via Cassino:

• R 5894 Benevento (5:20) – Roma Termini (8:48)

Treni parzialmente cancellati:

• R 12725 Roma Termini (5:00) – Minturno (6:40): limitato a Priverno (5:58)

• R 12727 Roma Termini (6:36) – Minturno (8:22): limitato a Formia (8:10)

• R 12728 Minturno (7:03) – Roma Termini (8:59): origine da Priverno (7:44)

• R 12732 Minturno (8:38) – Roma Termini (10:24): origine da Formia (8:48)

Treni cancellati:

• R 20221 Roma Termini (5:06) – Nettuno (6:20)

• R 20223 Roma Tuscolana (5:42) – Nettuno (6:53)

• R 12670 Latina (6:04) – Roma Termini (6:48)

• R 12671 Roma Termini (6:06) – Latina (6:50)

• R 20283 Roma Termini (6:13) – Padiglione (7:05)

• R 20224 Nettuno (6:30) – Roma Termini (7:43)

• R 21055 Roma Termini (6:56) – Napoli Centrale (9:50)

• R 20226 Nettuno (6:58) – Roma Termini (8:15)

• R 12673 Roma Termini (7:06) – Latina (7:54)

• R 12672 Latina (7:10) – Roma Termini (7:54)

• R 20276 Padiglione (7:37) – Roma Termini (8:22)

• R 20231 Roma Termini (7:42) – Nettuno (8:53)

• R 20232 Nettuno (8:11) – Roma Termini (9:18)

• R 12675 Roma Termini (9:06) – Latina (9:50)

• R 12676 Latina (10:10) – Roma Termini (10:54)