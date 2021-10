Ada Day 2021 – A Palermo il giorno in ricordo della mamma del computer

Dal 2009 Il 13 ottobre di ogni anno si celebra tra gli appassionati e gli studiosi di tutto il mondo, l’Ada Day, il giorno in ricordo e in celebrazione di Ada Lovelace, figlia del famoso poeta Lord Byron e brillante matematica vissuta in Inghilterra nella prima metà dell’ottocento. Ada Lovelace è principalmente nota per lo straordinario contributo che diede allo sviluppo della macchina analitica, un vero e proprio proto-computer ideato da Charles Babbage e in grado di svolgere calcoli. La sua vita fu simbolo della lotta contro i pregiudizi ottocenteschi sul ruolo della donna.

Mercoledì 13 ottobre 2021, a Palermo presso il complesso dello Steri, per iniziativa dell’Università degli Studi di Palermo e con il sostegno del Comune, si terranno gli eventi in celebrazione dell’Ada Day 2021. In programma la proiezione di alcuni video, curati da Valeria Patera, anche organizzatrice dell’incontro, sulla storia della vita della matematica. “Pensare la tecnica” e “La fata matematica“, a seguito le conferenze della stessa Patera e di Cinzia Cerroni, he parlerà di “pregiudizi della scienza“, poi ancora incontri con Gianluigi Oliveri, e Antonio Chella.